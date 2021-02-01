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В Севастополе в ночь на 2 февраля отключат воду на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала». Ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции водовода по ФЦП.

Воду отключат ориентировочно с 22:00 1 февраля до 6:00 2 февраля в домах по следующим улицам:

— ул. Игнатия Шевченко

— ул. Даши Севастопольской

— ул. Бородинская

— ул. Бирюлева

— ул. Брянская

— ул. Володи Дубинина

— ул. Рассветная

— ул. Лазаревская

— ул. 9-го января

— ул. Углицкая

— ул. Орловская

— ул. Егерская

— ул. Будищева

— ул. Коли Пищенко

— ул. Рассветная

— ул. Тарутинская

— ул. Казанская

— ул. Инкерманская

— ул. Елецкая

— ул. Семипалатинская

— ул. Окружная

— ул. Сиреневая

— ул. Клубничная

— ул. Овражная

— ул. Ахтырская

— ул. Владимирская

— ул. Литовская

— ул. Брестская

— ул. Ревякина

— ул. Багрия