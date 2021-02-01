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В Севастополе в ночь на 2 февраля отключат воду на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала». Ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции водовода по ФЦП.
Воду отключат ориентировочно с 22:00 1 февраля до 6:00 2 февраля в домах по следующим улицам:
— ул. Игнатия Шевченко
— ул. Даши Севастопольской
— ул. Бородинская
— ул. Бирюлева
— ул. Брянская
— ул. Володи Дубинина
— ул. Рассветная
— ул. Лазаревская
— ул. 9-го января
— ул. Углицкая
— ул. Орловская
— ул. Егерская
— ул. Будищева
— ул. Коли Пищенко
— ул. Рассветная
— ул. Тарутинская
— ул. Казанская
— ул. Инкерманская
— ул. Елецкая
— ул. Семипалатинская
— ул. Окружная
— ул. Сиреневая
— ул. Клубничная
— ул. Овражная
— ул. Ахтырская
— ул. Владимирская
— ул. Литовская
— ул. Брестская
— ул. Ревякина
— ул. Багрия