В Севастополе в Парке Победы открыли Сад памяти, посвящённый Василию Лановому

В годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в нашем городе стартовала Всероссийская акция «Сад памяти». Практически одновременно в этот день высадки деревьев начались также в Грозном, Махачкале и Новороссийске. В Севастополе аллеи с саженцами появились сразу в нескольких местах: в селе Терновка, на Сапун-горе и в Парке Победы. Последнюю посвятили памяти народного артиста СССР, главного амбассадора и вдохновителя акции Василия Ланового – именно он закладывал первый Сад памяти в Севастополе в 2020 году.

Василий Лановой был не только прекрасным актёром, любимым многими, но и активным общественным деятелем. В памяти людей он остался как человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций. Одна из последних заслуг Василия Ланового – роль главного амбассадора международной акции «Сад памяти», которая началась в России в 2020, объявленным годом памяти и славы. В рамках этой инициативы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны по всей стране были высажены 27 миллионов деревьев. Василий Семёнович вместе с волонтёрами участвовал в памятных высадках деревьев, в том числе, на старте акции в Парке Победы в Севастополе. Те, кому посчастливилось познакомиться тогда с Василием Лановым, отмечают особое чувство, с которым он всегда отзывался о нашем городе.

ИВАН КНЯЗЮК, председатель СРО ветеранов войны, туда, вооружённых сил и правоохранительных органов: «Он мне сказал: «Иван Захарович, ты знаешь, когда я прибываю в город-герой Севастополь, у меня появляется необычный прилив энергии – хочется трудиться, служить Родине, делать всё, чтобы наша Родина была ещё краше».

Впервые в Севастополе в акции приняла участие вдова Василия Ланового – народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Она отметила, что её мужу не случайно так нравился город – по силе духа он был похож на севастопольцев.

ИРИНА КУПЧЕНКО, вдова Василия Ланового: «Мы сегодня должны были быть вместе здесь, потому что Василий Семёнович обещал привезти меня, я тоже хотела посадить дерево. Он действительно любил этот город. За какую-то такую несгибаемость характера, за то, что этот город был всегда верен своей великой славе. И любил именно потому, что он сам был таким же. Он был гордым, бесстрашным. Он ни разу в жизни не прогнулся ни перед кем и ни перед чем».

Почётными участниками акции, которая в этом году посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны, стали потомки великих маршалов Советского Союза Андрея Ерёменко и Сергея Бирюзова – представители соорганизаторов международной акции, Фонда памяти полководцев Победы. Также к акции присоединилось молодое поколение – представители организации «Волонтёры Победы» и даже гости из других стран.

МАРТА ЕРЁМЕНКО, внучка маршала СССР Андрея Ерёменко: «Для меня большая честь принять участие в этой акции – посадить дерево в честь защитников полуострова Крым, в честь освободителей. И я рада, что этот праздник совпал с днём, когда Крым вновь вошёл в состав России».

ЕЛИЗАВЕТА ТОРОНЕЦ, участница движения «Волонтёры Победы»: «Мне будет приятно, что будущие поколения увидят то, что мы заложили уже сейчас. Лет через 20 приехать в Севастополь и пройтись по аллее, которую ты сам высаживал будет очень приятно».

АНДРЕЙ ЛОПАЦКИЙ, член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси: «С удовольствием приехал в родной город Севастополь, и просто здорово, что удалось поучаствовать – посадить замечательное дерево белорусско-российской дружбы. Огромная радость заключается в том, что Севастополь вместе с Крымом в 2014 году вернулся в Россию и стал тем форпостом, которым он и должен был быть».

Поучаствовать в создании Сада памяти может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку. Всего за время акции в Севастополе будет высажено порядка 500 деревьев. Акция «Сад Памяти» продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в Бресте в День Памяти и Скорби.

София Драговоз, «Севинформбюро»