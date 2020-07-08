В Севастополе в районе Фиолента столкнулись 3 машины

Фото из группы «Автопартнер Крым» соцсети «ВКонтакте»

В результате ДТП, произошедшего в районе Фиолента, пострадали двое человек, сообщает новостной портал ForPost. Авария, в которой столкнулись три автомобиля, произошла вечером 7 июля.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю подтвердила новостному порталу ForPost факт дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль Mercedes, не соблюдая дистанцию, въехал в идущий впереди автомобиль «Лада» и при повороте налево зацепил автомобиль Volkswagen. Водителя и пассажира «Лады» госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.