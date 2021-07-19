В Севастополе в результате ДТП мопедист был госпитализирован

В районе Фиолента в Севастополе произошло ДТП с участием автомобиля MINI Cooper и мопеда, передают «РИА Новости (Крым)».

Из-за ДТП на участке трассы «Таврида» перекрыли одну полосу Инцидент произошел на автодороге Севастополь — порт «Камышовая Бухта» – мыс Фиолент этим утром. Столкновение спровоцировала водитель иномарки.

«…при повороте налево не предоставила преимущество движения мопеду, который двигался прямо со стороны Монастыря в направлении Маяка, и совершила столкновение с ним», – уточняется в сообщении.