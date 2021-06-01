В Севастополе вандалы расписали подпорную стену у Памятника затопленным кораблям

Вандалы расписали стену напротив Памятника затопленным кораблям. Об этом в социальных сетях сообщают возмущённые севастопольцы. Судя по оставленным автографам, указывающим профили в Инстаграм и Вконтакте, это сделали местные жители, выпускники, отгулявшие последний звонок, либо их знакомые, желающие доставить неприятности бывшим одноклассникам. Журналисты телеканала «НТС» поинтересуются у главы Горхоза, будет ли Департамент обращаться в полицию в поисках вандалов и какие работы по очистке стены собираются предпринять.

Напомним: подпорная стена напротив Памятника затопленным кораблям является объектом культурного наследия и, по сути, мемориалом. На ней закреплены два якоря с кораблей Черноморского флота, затопленных на входе в бухту во время Первой Героической обороны Севастополя.