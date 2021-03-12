В Севастополе ветерана ВОВ обманом лишили квартиры

Следователи проверяют информацию, размещенную в СМИ, о нарушении жилищных прав ветерана ВОВ, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Следком проверит данные о разрушении дома в Крыму, в котором живет ветеран В сообщении уточняется, что на одном из информационных порталов Севастополя была выявлена публикация о том, что жительница города, ветеран ВОВ Жанна Константиновна Дидковская попала в сложную жизненную ситуацию.

«В своем видеорассказе пенсионер сообщила, что ее соседка путем введения в заблуждение отвезла к нотариусу, где была сделана дарственная на квартиру ветерана», — уточнили в сообщении.