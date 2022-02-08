В Севастополе внезапно упал рост коронавируса

По состоянию на утро 9 февраля в городе зарегистрированы 397 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 62 до 85 лет. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 72 человека. Выписан 91 пациент.

На данный момент в больницах находятся 727 пациентов, из них 568 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 839 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.