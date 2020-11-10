В Севастополе вновь подняли вопрос строительства «Гераклейской рокады»

Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Севастополя Алексей Парикин, кандидатуру которого утвердили севастопольские парламентарии во вторник, будет курировать бюджетную, налоговую сферы и финансовую политику города, проведение процедур государственного заказа, сельское хозяйство и развитие потребительского рынка, капитальное строительство, управление госимуществом, вопросы регистрации прав и кадастра, ветеринарию, архив и дорожное хозяйство.

При увеличении объёмов дорожного строительства депутат Законодательного собрания города Вячеслав Горелов рекомендовал Алексею Парикину обратить внимание на проблему заторов на дорогах.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Пробку нельзя исключить, её можно только переместить. Действительно: расширили полотно на мосту через Карантинную балку, но пробка переместилась на площадь 50-летия СССР, дальше она будет перемещаться, наверное, к Студгородку. Это очень серьёзная проблема. Если мы её не решим, то через три-четыре года, максимум через пять лет, город остановится вообще».

Выходом из ситуации Вячеслав Горелов назвал строительство «Гераклейской рокады» – дороги общего пользования, которая соединит два противоположных района города в обход исторического центра.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Нам необходимо двигаться постепенно с точки зрения запуска проекта «Гераклейская рокада». Да, он дорогостоящий, потребует изъятия земельных участков на условиях компенсации, но это принципиально важная вещь, которую необходимо прорабатывать и идти к ней последовательно и твёрдо. Потому что она позволит нам разгрузить транспортный центр города и вынести за пределы городского кольца весь административный функционал».