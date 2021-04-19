В Севастополе водитель легковушки сбил человека на электросамокате

В Севастополе водитель легкового авто сбил молодого человека, который переезжал проезжую часть на электросамокате, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Нажа.

Семь человек пострадали в ДТП под Севастополем Инцидент произошел в субботу днем.

«Водитель автомобиля Renault, 1961 года рождения, совершил наезд на 19-летнего пешехода, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате», – уточнила Нажа.