В Севастополе водитель наехал на девятилетнего мальчика

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В Севастополе девятилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Водитель «Мазды» наехал на юного пешехода 30 марта, около 13:10, в районе дома № 36 по проспекту Генерала Острякова. В зоне видимости ребёнка был нерегулируемый пешеходный переход, до которого мальчик не дошёл.

Схема ГИБДД

После ДТП школьника доставили в медучреждение, где ему оказали квалифицированную помощь.

В ГИБДД напоминают: переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем перейти дорогу, убедиться, что переход будет безопасен, внимательно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. При передвижении в тёмное время суток, обязательно нужны световозвращающие элементы.