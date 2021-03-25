В Севастополе восстанавливают главную набережную после шторма

В Севастополе приступили к работам по восстановлению набережной Корнилова, которую разбил сильный шторм в конце января.

«На пострадавшей от стихии территории общей площадью 130 метров будут частично демонтировать старую и мостить новую плитку рядом с теми элементами, которые еще пригодны для эксплуатации», — уточнил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Ожидается, что работы будут завершены через полтора месяца, но конечные сроки будут зависеть от того, как скоро поставщик сможет доставить недостающую гранитную плитку.