В Севастополе восстанавливают главную набережную после шторма

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В Севастополе приступили к работам по восстановлению набережной Корнилова, которую разбил сильный шторм в конце января.

«На пострадавшей от стихии территории общей площадью 130 метров будут частично демонтировать старую и мостить новую плитку рядом с теми элементами, которые еще пригодны для эксплуатации», — уточнил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Ожидается, что работы будут завершены через полтора месяца, но конечные сроки будут зависеть от того, как скоро поставщик сможет доставить недостающую гранитную плитку.

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