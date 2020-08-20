В Севастополе возбудили уголовное дело по факту гибели человека на пожаре

В результате пожара в многоквартирном доме в Севастополе погиб человек, передает Крыминформ, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

В жилом доме под Севастополем произошел взрыв «Установлено, что 20 августа в пятиэтажном доме по улице Авиаторов поселка Кача произошел пожар. Происшествие случилось в квартире дома, расположенной на пятом этаже, в которой проживал одинокий 41-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. В результате мужчина скончался», – отметила Постнова.

Возбуждено уголовное дело. Проводится осмотр места происшествия и устанавливаются условия проживания погибшего. Согласно предварительной версии, причиной смерти стала неисправность газового оборудования.