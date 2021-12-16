В Севастополе впервые провели сложнейшую операцию на клапане сердца

Севастопольские врачи впервые провели сложнейшую операцию на клапане сердца. Теперь квалификация наших медиков и оборудование Регионального сосудистого центра позволяет выполнять вмешательства такого уровня. Ранее для подобных операций пациентам приходилось выезжать в федеральные учреждения здравоохранения.

Первую операцию по транскатетерной имплантации аортального клапана севастопольские хирурги провели в начале декабря. Сложность вмешательства заключается в том, что все манипуляции проводятся без остановки сердца. Специалисты были технически готовы, поэтому всё прошло без сбоев и отклонений.

ОЛЕГ ТОКАРЕВ, заведующий рентгенохирургическим отделением Регионального сосудистого центра городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова: «Через прокол в бедренной артерииустановили протез, которым заменили аортальный клапан пациентке 72 года с тяжёлым аортальным пороком. Заменили ей клапан на искусственный биопротез. Такие операции в России выполнялись с 2010 года и были единичными. Потом в 2016 году по всей России было выполнено порядка 500 операций».

В основном операции такой сложности выполняются в федеральных центрах. А теперь – и в нашем городе. Но рассчитывать на подобную помощь севастопольцы смогут только по медицинским показаниям. Для этого выделяются средства из городского бюджета.

ОЛЕГ ТОКАРЕВ, заведующий рентгенохирургическим отделением Регионального сосудистого центра городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова: «Раньше мы не могли делать такие операции, сейчас мы готовы технически их выполнять. Больше, конечно же, врачи готовы технически. Потому что любая большая хирургия – это командная работа. Мне бы хотелось поблагодарить всех своих хирургов, реаниматологов, анестезиологов и кардиохирургов, которые готовы были пойти к нам на помощь».

Пациентку Галину Васильеву выписали спустя неделю после операции. Сейчас женщина находится на амбулаторном наблюдении и проходит восстановительный период.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВА, пациентка: «Сейчас я себя чувствую намного лучше, не задыхаюсь, когда кушаю. Для меня это уже прогресс. Были такие проблемы, что я могла кушать и вдруг у меня перехватывало дыхание, и я не могла дышать».

Конечно, приоритет для пациентов – это открытая кардиохирургия, но не всегда можно провести замену клапана сердца таким способом. Для особых случаев существует транскатетерный метод. Он менее травматический и выполняется больным пожилого возраста с тяжёлой сопутствующей патологией.

Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»