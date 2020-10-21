В Севастополе временно ограничат движение из-за взрывоопасного предмета

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В Севастополе временно ограничат движение транспорта из-за ликвидации взрывоопасного предмета, сообщает пресс-служба Правительства города. Такое решение приняли на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ограничения будут действовать 22 октября с 9:00 до завершения работ на перекрестке улиц Ревякина и Героев Севастополя.

Фото: sev.gov.ru

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.