В Севастополе вручили первый набор для новорождённых

В Севастополе вручили первый подарочный набор для новорождённых. В пятницу, 4 сентября Анастасию Басову с малышом Вячеславом выписали из роддома №1. Мальчик родился в ночь на 1 сентября, и первым получил подарок от родного города. С цветами и поздравлениями молодую семью встретил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Понятно, что эта инициатива в других городах давно реализуется, но в Севастополе у нас давно такой традиции не было. Когда-то в советское время была медаль, «Рождённому в Севастополе». Её мы тоже будем возрождать, в этом году медаль появится. Важно было, чтобы этот набор был собран из тех вещей, которые действительно качественные, которые помогут в первые две недели малышу, когда он приезжает домой».

В состав набора входят подгузники, шампунь, детская пена для купания, мочалка, махровая купальная пеленка, крем от опрелостей, многоразовая клеенка, погремушка, нагрудничек, трикотажный комбинезон, боди с коротким и длинным рукавом, чепчик, ползунки, носки для новорождённых, а также лёгкая и тёплая пелёнка, влажные салфетки и ватные палочки.

Молодая мама Анастасия Басова призналась, что получить такой подарок при выписке – очень приятно.

АНАСТАСИЯ БАСОВА: «Очень приятно, неожиданно, в городе такого раньше не было, поэтому я считаю, что это очень хорошая поддержка для мамочек, для любых. Даже у тех, у кого всё есть. Это очень приятная от города благодарность, прям за труды. Вот потрудился, и награда тебе. В любом случае, у мамочки уже всё есть для малыша на первое время. И уход, и одежда и пелёночки, потому что они в любом случае быстро заканчиваются, даже если ты привозишь их с собой много».

Подарочные комплекты будут вручать в родильных домах Севастополя при выписке уже с этой недели. Если женщину по медицинским показаниям направили в родильный дом, расположенный в другом регионе страны, по возвращении в Севастополь она получит подарок для ребёнка в консультационно-диагностическом центре городской больницы № 5 на проспекте генерала Острякова, 211А, отмечают в Правительстве города. Если в семье родились двое или более малышей, родители получат комплекты для каждого из них.