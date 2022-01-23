В Севастополе вручили почти 100 сертификатов профессиональным няням

При поддержке фонда Президентских грантов и Правительства Севастополя был запущен проект «Подготовка, сертификация и сопровождение профессиональной няни». Бесплатный курс проходил в онлайн-формате как дополнительное образование и был направлен на повышение квалификации нянь. Курс состоял из двух потоков, в обучении приняли участие 90 человек. Обучение затронуло все основные аспекты ухода и развития детей от рождения до 7 лет, также отдельное внимание уделили первой доврачебной помощи и возрастной психологии ребёнка. Огромный раздел подготовки был посвящён уходу за особенными детьми и их развитию.

Светлана Самсонова, директор АНО ДО «Институт семейной педагогики»: «Обучение проходило онлайн. Был создан уникальный по своему объему, по своей практической направленности курс. Слушатели, которые обучались отмечали это и были приятно удивлены глубиной и практической направленностью содержания курса».

По итогам прохождения курса и после сдачи экзамена няни получили удостоверение государственного образца. Документ позволяет оказывать высококвалифицированные услуги как обычным малышам, так и детям с ограниченными возможностями.