В Севастополе всё ещё готовятся к строительству КОС «Южные»

Строительство одного из самых важных и ожидаемых в городе объектов – КОС «Южные» – никак не начнётся, пока идёт подготовка. Об этом сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на Департамент капитального строительства.

«В настоящее время работы по строительству объекта КОС «Южные» находятся на первом этапе строительства – подготовительные работы», – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе капстроя подчеркнули: на данный момент к работам готовят стройплощадку, обустраивают городок для рабочих, ставят временный забор и так далее.

Напомним, в конце лета Михаил Развожаев сообщил, что нашёлся подрядчик, который завершит работы по канализационно-очистным сооружениям. На тот момент ещё врио губернатора отметил, что ведётся большая бюрократическая работа, однако сам контракт к тому времени пока не подписали. Эту деталь уладили чуть позже – 5 сентября глава Дирекции капитального строительства подписал документ с гендиректором ООО «Региональная строительная компания» (РСК). Базовая стоимость контракта составила 8,5 миллиардов рублей, предусмотрен аванс в размере 50%. Завершить объект планируют в 2023 году.

Через два дня после подписания договора стало известно, что подрядчик должен доработать проект и представить свои решения заказчику.

«Нам надо сейчас разобраться с документацией. Когда будет завершено математическое моделирование, мы заказчику предложим несколько вариантов, которые он должен выбрать, после чего приступим к работе», – пояснил тогда ситуацию генеральный директор фирмы-подрядчика Борис Сакун.

В профильном ведомстве отметили, что такую корректировку предусматривал контракт, и добавили, что новый подрядчик зарекомендовал себя как надежный производитель, в совершенстве владеющий всеми строительными технологиями. Однако при необходимости сложные и специальные узлы и конструкции по договоренности с подрядчиком будут отдаваться на исполнение субподрядчикам, специализирующимся на данных видах работ.