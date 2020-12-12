В Севастополе введут новые правила пользования маломерными судами и базами для их стоянок. Новые положения и приказы вступят в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю. В ведомстве провели встречу с руководителями баз-стоянок в акватории региона. Перед собравшимися выступили представители Центра государственной инспекции по маломерным судам.

СЕРГЕЙ БАРИНОВ, руководитель инспекторского состава Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Севастополю: «Основные пункты изменились по безопасности – именно касается пассажироперевозок. Такие, скажем, моменты, как дети до 7 лет должны находиться обязательно с одним взрослым. Опять же, дети до 12 лет должны находиться в индивидуальных спасательных средствах. Именно такие моменты отражены по безопасности».

Для баз-стоянок необходимым условием со следующего года станет наличие отдельного места заправки маломерных судов топливом. Кроме того, особые требования теперь будут предъявлять и к скоростному режиму.

СЕРГЕЙ БАРИНОВ, руководитель инспекторского состава Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Севастополю: «В новых правилах отмечено: при движении не создавать волну, которая может нанести вред стоячим судам. Центр ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю призывает всех судовладельцев, а также представителей баз стоянок соблюдать данные правила по безопасности на водных объектах».