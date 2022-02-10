В Севастополе выявили 683 новых случая коронавируса

По состоянию на утро 10 февраля в городе зарегистрированы 683 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 63 до 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя. В ковидные стационары госпитализированы ещё 82 человека. Выписаны 46 пациентов. На данный момент в больницах находятся 769 пациентов, из них 611 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой больницах развернуты 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

На утро 10 февраля сделали прививку от коронавируса 299 343 человека. Второй этап вакцинации прошли 285 628 жителей региона.На территории Республики Крым зарегистрировано 1100 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Количество выздоровевших за сутки составляет 403 человека. Госпитализировано в стационары 178 пациентов. По данным минздрава, скончались еще четыре человека.