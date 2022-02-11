В Севастополе выявили Covid-19 у 580 человек

За минувшие сутки на утро 11 февраля коронавирус выявили ещё у 580 севастопольцев. Умерли 7 человек в возрасте от 58 до 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Выписаны 78 пациентов, госпитализированы 74 человека. На данный момент в больницах находятся 768 пациентов.

По статистике Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе Covid-19 заболели 63 251 человек, 52 844 выздоровели, 2014 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации граждан. На утро 11 февраля укол с первым компонентом сделали 299 892 человека, вторым — 286 091 житель региона.

Пункты вакцинации развёрнуты в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».