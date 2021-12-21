В Севастополе выявили двух водителей, у которых не уплачено 800 штрафов

В Севастополе задержали двух неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Они должны бюджету почти миллион рублей на двоих, передает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В Крыму охотники-нарушители получили штрафы на общую сумму 25,5 тыс рублей Нарушителей удалось выявить в ходе профилактического рейда «Неплательщик», в котором вместе с дорожной полицией участвовали судебные приставы.

Так, во время контроля за транспортным потоком автоинспекторы остановили автомобиль Infiniti под управлением 34-летней молодой женщины. На ней числилось 423 штрафа на общую сумму 614 тысяч рублей. На автомобиль был наложен арест, его отправили на специализированную стоянку.