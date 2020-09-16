В Севастополе выявлены 18 новых случаев заболевания COVID-19

В Севастополе по состоянию на утро 16 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Правительства города. По их данным, все заболевшие – люди в возрасте от 7 до 83 лет, среди них 17 местных жителей, преимущественно старшего возраста, и один привозной случай. Скончался 70-летний мужчина житель другого региона. Течение болезни было осложнено пневмонией, тяжёлым альвеолярным поражением, отёком лёгких, множественными тромбозами.

Кроме того, после выздоровления выписаны 14 человек.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 693 человека. В настоящий момент в стационарах находится 151 человек. Выздоровели 488 человек, 21 человек умер. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 213 человек, в городской больнице № 9 –182, по месту жительства – 471 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».