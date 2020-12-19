В Севастополе выжившие собаки из «концлагеря» брошены на произвол судьбы

В Севастополе продолжается печальная история с приютом для бездомных животных. После сюжета телеканала НТС о собачьем «концлагере» на Монастырском шоссе, 30 с подрядчиком был расторгнут госконтракт. Но с этого момента собаки оказались брошены на произвол судьбы – без еды и воды животных просто оставили в грязных вольерах. Местные чиновники, в свою очередь, не спешат исполнять требование губернатора – найти для собак подходящее помещение.

Несмотря на повышенное внимание властей и СМИ, дальнейшая судьба бездомных собак из севастопольского приюта остаётся неизвестной. Подрядчик – компания «Севастопольский центр права», пытавшийся освоить миллионы бюджетных денег, после получения претензии и уведомления о разрыве госконтракта, просто бросил почти сотню собак в старом свинарнике на Монастырском шоссе, 30.

ТАТЬЯНА ДМИТРИЧЕВА, севастопольский зоозащитник: «Животные, которые остаются в вольерах в этом приюте, по сути – брошены на произвол. То есть сейчас занимаются животными только волонтёры. Волонтёры привозят корм, волонтёры оплачивают уборку этих помещений. К сожалению, город не нашёл другого помещения, куда бы можно было перевести этих собак».

Напомним, Михаил Развожаев во время заседания Правительства Севастополя ещё 14 декабря потребовал от чиновников в кратчайший срок найти помещение, которое будет использоваться для работы с бездомными животными.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

«Вы там помещение подыскиваете какое-то, в нашей собственности которое?

— Да, мы соответствующее обращение сделали в Департамент по имущественным и земельным отношениям, в Ветеринарию.

— Давайте без обращений, просто соберите всех, кого необходимо, Николай Александрович, надо решение быстро принять, найти. Вложить необходимые средства, общественников привлечь. Обустроить это всё. Надо в течение 2 дней все решения принять и доложить мне.

— Есть».

Однако, больше официальной информации о каких-либо действиях севастопольских чиновников не поступало. Владелец помещения на Монастырском шоссе 30, узнав из новостей о том ужасе, что творился в севастопольском приюте бездомных животных, пошёл волонтёрам навстречу. Собственник, несмотря на стоимость месячной аренды около 1 миллиона рублей, разрешил на время оставить собак здесь. Причём, как рассказал собственник телеканалу «НТС», он сам до сих не получил от арендатора – компании «Севастопольский центр права», оплату за прошедшие три месяца. Несмотря на это, собственник помещения привёз в помощь волонтёрам плиту для приготовления каши для собак и несколько ящиков с мясом. Конечно, на такое большое количество животных мяса хватает ненадолго.

ТАТЬЯНА ДМИТРИЧЕВА, севастопольский зоозащитник: «Контракт расторгнут. ООО «Севастопольский центр права» просто всё бросил и ушёл отсюда. Собственник помещения помогает. Помогает кормёжкой, помогает тем, что убирают. Его сотрудники убирают эти помещения».

Волонтёрам удалось пристроить пару десятков собак. Многие севастопольцы, увидев страшные кадры из сюжета телеканала НТС о «собачьем концлагере», приехали и забрали несколько собак в свои семьи. Кто-то из горожан помогает едой и деньгами. Сейчас в приюте остаются ещё около шестидесяти собак.

ТАТЬЯНА ДМИТРИЧЕВА, севастопольский зоозащитник: «Очень прошу тех людей, которые любят больших породистых собак – присмотритесь. Этот пёс вам будет верным и надежным другом. А здесь он конечно может погибнуть. Как может найдутся желающие и на простых дворняжек, которые здесь остались. Потому что, может не надо покупать каких-то дорогостоящих, а взять тех, кому нужна реально помощь».

На протяжении последних лет в нашем городе ежегодно увеличивалась стоимость госконтракта на услугу по отлову и стерилизации бездомных животных. В этом году сумма составила около 22 миллионов рублей. Севастополь обогнал всех соседей по полуострову – нигде в Крыму на это не тратится столько бюджетных денег. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал пост в своём Instagram, где рассказал, что «систему надо менять в корне», и как один из вариантов решения проблемы предложил идею строительства модульного приюта. Однако, пока идёт общественное обсуждение, брошенные животные продолжают доживать свой, и так короткий «собачий» век, на Монастырском шоссе, 30.

Николай Кузнецов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»