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В Севастополе вышли новые аудиолекции по финансовой грамотности. Треки можно скачать бесплатно на сайте Fincult.info, портале электронных книг ЛитРес, слушать онлайн во ВКонтакте и сервисе Яндекс Музыка.

Уникальный сборник «Финансовая культура» снова выпустил Центральный банк. Годом ранее проект стартовал с двадцатью лекциями, и, судя по числу скачиваний, по комментариям и отзывам слушателей, оказался очень востребованным.

«Поэтому появилась вторая часть еще с четырнадцатью треками по новым, не менее актуальным темам финансового рынка, — рассказал управляющий севастопольским отделением ЦБ Михаил Бежан. — Аудиоформат очень удобен для прослушивания на прогулке, в машине или за домашними делами».

Авторы идеи отмечают особенную ценность аудиолекций для тех, кто лишен возможности получать визуальную информацию по финансовой грамотности. В Севастополе особый интерес к проекту регулятора проявили больше четырехсот посетителей специализированного отдела для слабовидящих и незрячих центральной городской библиотеки имени Толстого. Её аудиофонд пополнился в прошлом году лекциями по финансовому просвещению.