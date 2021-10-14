В Севастополе у мусорных баков нашли голодную и легко одетую девочку

В Севастополе местная жительница обнаружила на улице голодную несовершеннолетнюю девочку, передает пресс-служба крымского управления Следкома.

Прокуратура проверит данные о падении ребенка с недостроя в Ялте Об инцидента стало известно во время мониторинга соцсетей и СМИ. Выяснилось, что жительница Нахимовского района во время прогулки обнаружила не по погоде одетую девочку, которая искала еду в мусорных баках. Женщина приютила у себя ребенка, помыла, накормила и обратилась в полицию. Следователи начали проверку.

«Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц органов системы профилактики признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан)», — говорится в сообщении ведомства.