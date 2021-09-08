В Севастополе учителя-пенсионера обокрал его бывший ученик

В Севастополе бывший ученик похитил 10 тысяч рублей у своего учителя, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Задержан подозреваемый в ограблении пяти квартир в разных городах Крыма Согласно данным ведомства, ученик закончил школу несколько десятилетий назад — сейчас ему 40 лет, а учителю — 67. Все это время бывший ученик и школьный педагог сохраняли добрые дружеские отношения. В связи с этим пенсионер согласился одолжить ему 2000 рублей.

«Учитель находился не дома, но без раздумий дал ему ключ от квартиры и сказал, где находятся сбережения. Однако у бывшего ученика внезапно возник преступный умысел: вместо того, чтобы взять оговоренную сумму, он тайно похитил из шкафа 10 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Пенсионер спустя некоторое время проявил пропажу денег и обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.