В Севастополе улицу Революции 1905 года закроют на ремонт до декабря

С полуночи 10 апреля улицу Революции 1905 года перекроют для проезда из-за капитального ремонта. Ограничения не коснутся транспорта спецслужб и жителей, проживающих в этом районе.

По проекту, подрядчик заменит дорожное покрытие, обустроит тротуары, сделает понижения бортовых камней, уложит тактильную плитку для доступа маломобильных групп населения. Также предусмотрены работы по обустройству освещения, переустройству сетей инженерных коммуникаций. Завершить их планируют до 1 декабря текущего года.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.