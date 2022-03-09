В Севастополе уменьшили количество ковидных коек и закрыли амбулаторный пункт

В городской больнице №1 уменьшили количество мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. В пик заболеваемости коечный фонд в нашем городе составлял 949 мест. Теперь их стало 791. На данный момент заполнено 55%. Сокращение позволило вернуть прежний режим работы сотрудников травматологического отделения городской больницы №1. В 2020 года врачи и пациенты были временно переведены в хирургический корпус. Решение было принято после существенного снижения случаев госпитализации заражённых коронавирусом в Севастополе.

Это же позволило закрыть дополнительный пункт приёма больных с признаками ОРВИ и COVID-19, расположенный в здании женской консультации по адресу ул. Юмашева, 4-А. В Департаменте здравоохранения заявляют, что медицинские учреждения города полностью справляются с нагрузкой и приводят статистические данные: в первые дни работы амбулаторного пункта, туда обращались до 200 человек в день, сейчас количество пациентов не достигает и 20. На данный момент в учреждении проводится дезинфекция, а с 14 марта начнётся диспансеризация взрослого населения, прикреплённого к поликлиникам городской больницы №1.