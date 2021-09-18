В Севастополе упростили порядок выплаты регионального маткапитала

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В Севастополе упростили порядок выплаты регионального материнского капитала. Соответствующий документ был принят на заседании исполнительной власти в пятницу, 17 сентября, сообщает пресс-служба городского Правительства.

В соответствии с новыми требованиями, для получения регионального маткапитала матери необходимо будет предоставить только паспорт и, в случае, если ребёнок родился за пределами России, свидетельство о его рождении. Как отметила директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя Елена Сулягина, наладить упрощённый порядок удалось благодаря взаимодействию с шестью федеральными структурами.

Теперь необходимые для начисления сведения будут запрашиваться внутри системы государственных органов. Кроме того, по словам Елены Сулягиной, к концу нынешнего года планируется предоставить родителями возможность подать заявление на получение регионального маткапитала в электронном виде.

Напомним, право на получение регионального материнского капитала имеют женщины, зарегистрированные в нашем городе не менее одного года и имеющие среднедушевой доход семьи ниже 2,5 прожиточных минимумов. Средства могут быть использованы на любые нужды. За оформлением выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты или отделение МФЦ.