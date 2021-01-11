В Севастополе усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

Фото: Алёна Назаркина

В Севастополе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного совещания в понедельник 11 января.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По выполнению мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологическим режимом. Павел Александрович [Иено – прим.ред.], давайте там с общественным транспортом народ приведите в чувства. Особенно государственный транспорт, катера и так далее. Последние два дня наблюдаю – все без масок, троллейбусы, автобусы. Было чётко написано: «Не обслуживать без масок».

Глава города поручил пройти с проверками по торговым центрам Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По торговым сетям прошу тоже посмотреть, что там происходит. Но там более-менее дисциплинировано всё-таки. Понятно, что там прямая связь со штрафными санкциями».

Напомним, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Севастополе по-прежнему действует масочный режим.