В Севастополе успешно работают более тысячи некоммерческих организаций

В конце февраля отмечается Всемирный день НКО. В Севастополе профессиональный праздник – у представителей более 1000 некоммерческих организаций. Это всевозможные благотворительные учреждения, которые оказывают поддержку и помощь ветеранам, инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. Все они работают на общественных началах и пытаются решить важные социальные проблемы, существующие в городе.

НКО – это история не про зарабатывание денег, это возможность менять мир к лучшему. Именно этим на протяжении пяти лет занимается автономная некоммерческая организация «Белая трость». Общественники регулярно проводят инклюзивные мероприятия, мастер-классы, тренинги; помогают незрячим адаптироваться; развивать скрытые способности и таланты. Одним из важнейших аспектов работы организации является сотрудничество людей с инвалидностью с миром «здоровых» людей. Сейчас «Белая трость» по Президентскому гранту реализует проект «Уроки инклюзивного общения 2.0»

ВИКТОР МАШИН, заместитель директора АНО «Белая трость»: «Мы обучаем студентов, школьников правилам взаимодействия с людьми с инвалидностью. Причём, обучают именно тренеры с инвалидностью. Т.е. я, как незрячий, веду блог по взаимодействию со слепыми и незрячими людьми. Человек на коляске рассказывает о том, как правильно взаимодействовать с людьми, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата. Не слышащий человек рассказывает, как правильно вести себя с не слышащими, как жить вместе с глухими людьми».

Ещё одно объединение, которое вносит вклад в решение острых социальных проблем – это общественная организация родителей детей-инвалидов «Особые дети». За десять лет существования некоммерческая структура выросла с 20 до 160 семей, воспитывающих детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Организация помогает родителям с особенными малышами, поддерживает подростков с инвалидностью – организует мастер-классы, творческие кружки, кулинарные курсы. Для старших ребят это – возможность общаться, дружить и найти своё место в жизни. Благодаря проекту по фонду Президентских грантов «Особые дети» расширили свои возможности по ранней помощи детям.

ЛЮДМИЛА ХАЛИКОВА, председатель Севастопольской общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети»: «В ходе этого проекта специалисты нашей организации получили обучение, повысили свою компетентность, освоили методики с доказанной эффективностью, которые работают и имеют качественный результат во всём мире. И мы сопровождаем семьи. Каждые 3 месяца мы набираем 10 семей. Это не просто занятия с ребёнком, а, самое главное, что мы обучаем родителей и семью: как взаимодействовать с ребёнком, как играть, как организовать для него развивающую качественную среду».

За последние годы Севастополь вышел в лидеры по количеству некоммерческих организаций среди других регионов России. Всего в городе работает более тысячи НКО, из которых половина – социальной направленности. Кроме президентских грантов, организации могут поучаствовать в региональном конкурсе и получить субсидию на реализацию своего проекта. В этом году из бюджета города выделено более 12 миллионов рублей на поддержку НКО.

ДМИТРИЙ ЯНЧЕНКО, начальник Управления Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «По модели софинансирования с фондом Президентских грантов, также, чуть больше 14 миллионов рублей предусмотрено фондом. Соответственно, у нас порядка 28 миллионов рублей выделяется в этом году на поддержку некоммерческого сектора. Сумма существенная. Мы упростили процедуру подачи документов, у нас сам конкурс проводится на основе методик и принципов проведения конкурса Фондом президентских грантов. Все участники конкурса у нас направляют свои документы через портал Севастополь.гранты.рф

Благодаря работе некоммерческих организаций решаются городские проблемы, оказывается помощь нуждающимся. И, главное, общественники работают не ради прибыли, а чтобы изменить мир к лучшему и сделать чью-то жизнь хоть немного легче.

Яна Ветренюк, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»