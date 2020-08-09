В Севастополе устанавливают системы отпугивания птиц

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Птичку жалко. В редакцию телеканала «НТС» звонят горожане, которые обеспокоены судьбой пернатых. Дело в том, что в городе устанавливают системы отпугивания птиц на торговых центрах и культурных объектах. Севастопольцы обеспокоены: не вредят ли звуковые репелленты птицам? За комментарием мы обратились к эксперту – кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции имени Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН.

МИХАИЛ БЕСКАРАВАЙНЫЙ, старший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского: «Однозначного отношения не может быть к таким вещам. Проблема в действительности существует. Вот, например, такие птицы, как врановые – серая ворона, грач, галка – они в послегнездовое время, это осень и зима, склонны образовывать крупные скопления».

Следы в тех местах, где птицы ночуют и добывают корм, могут создавать санитарные и эстетические проблемы – поэтому биоакустические системы отпугивания птиц необходимы, считает эксперт. Однако в период гнездования весной следует быть осторожнее с орнитологической защитой.

МИХАИЛ БЕСКАРАВАЙНЫЙ, старший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского: «Это так называемое шумовое загрязнение, это звуковые репелленты. Я думаю, нужно ограничить в гнездовой период применение этих средств. Когда птицы в городах гнездятся – это всегда хорошо и приятно, это фактор эстетического воздействия – как-то надо беречь».

Может ли применение акустических репеллентов нарушить экологическую систему? Какие птицы стали чаще переселяться из леса в город? И почему в Крым и Севастополь всё чаще прилетают розовые фламинго? Подробная беседа с орнитологом Михаилом Бескаравайным – в новом выпуске программы «Актуальное интервью».