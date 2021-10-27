В Севастополе уточнили режим работы блокпостов

Медицинский отвод от вакцинации против COVID-19 не является документом, достаточным для въезда в Севастополь в течение нерабочей недели. В Правительстве города уточнили условия работы блокпостов с 30 октября по 7 ноября.

Въезд в населённые пункты, являющиеся частью Севастополя, но находящиеся за пунктами пропуска (например, Кача или сёла Байдарской долины) возможен лишь в экстренных случаях. С горожанами, которые зарегистрированы в Севастополе и выехали из города ещё до того, как заработали блокпосты, и пытаются вернуться домой, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Ранее власти озвучивали, что пересечь блокпост можно не только при наличии QR-кода о вакцинации либо справки о недавно перенесённой болезни, но и с заверенным медотводом вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Теперь медотвод и ПЦР не являются документами, разрешающими въезд или выезд из города. Дети до 18 лет могут пересекать контрольные пункты без каких-либо документов, но у сопровождающих их взрослых они должны быть.

Телеканал «НТС» будет сообщать о возможных изменениях в регламенте работы «коронавирусных» блокпостов.