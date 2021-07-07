В Севастополе утром выстроились очереди на катера

Фото: ForPost

В Севастополе продолжаются транспортные проблемы. Сначала оптимизацией жизнь «разнообразили» пассажирам маршруток №120, 5, 12 и 12-А. Сегодня утром сюрприз в виде огромной очереди ждал пассажиров катеров, которые ходят на Северную сторону, пишет новостной портал ForPost. Люди разместили в соцсетях видео и фото, на которых видно плотную толпу. И это в период, когда заболеваемость коронавирусом в Севастополе выросла.

В апреле прошлого года морские пассажирский перевозки вывели из ГУП «Севастопольский морской порт» и передали ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова». Кстати, после этого доходность катеров внезапно возросла в несколько раз. В пресс-службе «Севэлектроавтотранса» пояснили, что рейд перекрыли военные.

«Вчера перекрывали рейд, заранее не предупредив, и сегодня произошло аналогичное перекрытие. Но как только рейд открыли, наши сразу выставили три катера, чтобы перевезти людей как можно скорее. Когда идёт плановое перекрытие рейда, мы обычно вешаем уведомление на причале, в катерах и размещаем его на сайте. Но в тот момент нас не предупредили», – заявили в пресс-службе.

В «Севэлектроавтотрансе» подчеркнули, что катера ходят по расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте предприятия – этот момент строго контролируют. Уйти раньше времени катер может только при одном условии – если уже максимально загружен.

Тем не менее, в отделе информационного обеспечения Черноморского флота факт перекрытия рейда подтвердили частично. Вчера вечером это действительно произошло, а сегодня утром – нет.

«Рейд перекрывается системой управления движения судов. Никаких уведомлений в адрес диспетчера системы управления движения судов по перекрытию рейда от Черноморского флота не поступало», — сообщили представители Черноморского флота.

Вчера, по словам пресс-службы ЧФ, такое уведомление было.