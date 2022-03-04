В Севастополе утвердили охранные зоны памятных мест в центре города. Постановление, обозначающее границы, режим использования земель и требования к градостроительным регламентам, одобрили на заседании местного Правительства. Так, охранную зону утвердили вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах «Исторический бульвар», ОКН регионального значения «Казармы 50-го Белостокского пехотного полка 13-й пехотной дивизии конца XIX – середины XX веков», «Базовый матросский клуб» и «Дом Корнеева». Как отметила глава Севнаследия Ирина Масликова, зоны охраны согласовали с Министерством культуры России.

ИРИНА МАСЛИКОВА, начальник Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя: «Проект зон охраны согласован со всеми органами власти Севастополя, которые участвуют в градостроительной деятельности. Также получили согласование федерального органа исполнительной власти. Целью принятия этого постановления является обеспечение сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде».

Постановление регламентирует требование к хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия: благоустройству, монтажу тротуаров, прокладке дорог, а также возможности размещения объектов капитального строительства. Также Ирина Масликова отметила, что рассчитывает утвердить охранную зону Малахова кургана в течение двух месяцев.

ИРИНА МАСЛИКОВА, начальник Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя: «У нас ещё в работе ряд охранных зон. Надеюсь, что в ближайшие полгода у нас будет принято несколько десятков охранных зон».