В Севастополе утвердили выплату семьям погибших на Украине военных

Региональную выплату в миллион рублей получат семьи погибших во время специальной операции военнослужащих из Севастополя. Такое заявление сделал губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Мы тоже на региональном уровне семьи наших севастопольских военных должны поддержать. Поэтому выделим из резервного фонда необходимые средства и по 1 млн рублей семьям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции, будем выплачивать», – заявил Развожаев.

Департамент труда и соцзащиты населения Севастополя будет готовить порядок предоставления выплат.