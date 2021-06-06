В Севастополе увеличен размер выплат по социальному контракту

Принят новый порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Эта мера позволит малоимущим семьям получить самостоятельный постоянный источник дохода. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По словам начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Евгении Пытько, такая помощь предоставлялась и ранее, но с этого года на всей территории Российской Федерации установлены новые условия её оказания. В прошлом году в Севастополе размер такого социального контракта составлял до 90 тысяч рублей, теперь максимальная сумма выплаты может составить 250 тысяч рублей, – отметили в городском Правительстве.

Севастопольцы, у которых доход ниже величины прожиточного минимума, смогут воспользоваться такой поддержкой государства и заключить с органами соцзащиты так называемый социальный контракт. Это договор, согласно которому органы соцзащиты осуществляют выплату социального пособия, а гражданин выполняет мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Выплата может быть предоставлена как помесячно, так и единоразовой суммой. Срок заключения такого контракта составляет от 3 до 12 месяцев. Среди направлений, которые могут быть использованы при заключении социального контракта: поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и т.д. За оформлением социального контракта необходимо обращаться в районное управление труда и социальной защиты населения по месту жительства.