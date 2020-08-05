В Севастополе за год капитально отремонтируют более 350 многоквартирных домов

Как идёт капитальный ремонт многоквартирного дома №7 по улице Володарского, проверил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов. Это один из 333 объектов, которые должны быть обновлены в 2020 году в рамках региональной программы. Ремонт 70% домов, вошедших в этот перечень, уже завершён. Ещё 24 жилых здания отремонтируют дополнительно, за счёт федерального бюджета.

Дому №7 по улице Володарского – 72 года. Построен он был в послевоенное время, в 1948-м. По словам местных жителей, его ремонтом не занимались с тех самых пор. В удовлетворительном состоянии дом оставался довольно долго – кровля стала давать течь всего 10 лет назад. В случае своевременного вмешательства, ремонт, вероятнее всего, понадобился бы минимальный. Однако на обращения людей коммунальщики не реагировали ни в украинский, ни в российский период. Жителям даже приходилось латать кровельное покрытие своими силами. И вот, наконец, этот дом дождался своей очереди на капитальный ремонт. Уже на протяжении месяца здесь ведутся работы по обновлению крыши.

ВЛАДИМИР ДАЦЮК, житель дома №7 по улице Володарского: «Был печальный опыт предыдущего капремонта в 5-ом доме, где за полдня раскрыли все крыши, потом пошли дожди. Заливало три дня, они три раза, по-моему, судились. Поэтому мы подумали и, когда пришли подрядчики, предъявили определённый план действий. Прежде всего в том, что нужно не сразу раскрывать всё, а посегментно: раскрыли за день, сделали и закрыли. Так оно и получается. Полное взаимопонимание. Ребята работают по 10-12 часов, молодцы».

По оценкам проектировщика, 30% стропильной системы – несущих конструкций скатной крыши – были непригодны для эксплуатации. На данный момент её уже полностью заменили. Параллельно ведутся и другие работы.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Обязательные мероприятия по очистке помещений, подготовке к отопительному сезону. Чтобы управляющие компании после завершения работ дом полностью подготовили к зиме. При этом было предложение, когда закончат ремонт кровли, приступить здесь к ремонту подъездов – включать это в план».

Гарантийный срок – 5 лет. Если в течение этого времени с кровлей что-то случится, компания обязуется исправить всё за свой счёт. Однако в результатах своей работы подрядчик уверен – технологии и материалы используются высокого качества. В целом, по оценкам подрядчика, новое покрытие должно прослужить как минимум 30 лет.

АНДРЕЙ ШУЛИН, представитель компании-подрядчика – ООО «Областной строительный контроль»: «На сегодняшний день мы используем металл, кровельный профнастил, толщиной 0,7 миллиметра, с полимерным покрытием вместо шифера. Используем, естественно, пиломатериал, брусок, доска, под водосток укладываем специальную мембрану «Дельта», которая позволяет конденсату лучше удаляться из-под кровельного покрытия».

По договору срок окончания всех работ – 1 сентября 2020 года. Стоимость – 3 миллиона 737 тысяч рублей. Помимо дома №7 на улице Володарского, в этом году по программе капительного ремонта будут отремонтированы 333 здания. В список задач входит обновление кровли, замена инженерных систем или ремонт фасада. Работы на 70% объектов из этого списка уже завершён. Выполнялись они на средства жителей – со взносов, которые люди сдают ежемесячно. Капитальный ремонт ещё 24 домов в 2020 году сделают на деньги, выделенные из федерального бюджета. На данный момент ведётся отбор подрядных организаций.

София Драговоз, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»