В Севастополе за сутки 115 человек заболели коронавирусом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе по данным на 8 июля обнаружено 115 новых случаев заболевания коронавирусом. По информации пресс-службы Правительства города, ещё 490 человек находятся под наблюдением, поскольку они контактировали с заболевшими коронавирусом, но диагноз у них не подтверждён.

Четыре человека в возрасте от 71 года до 85 лет умерли. 117 человек выписаны после выздоровления.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 561 человек. В настоящий момент выздоровели 15 282 человека, 768 умерли.

Первую прививку на сегодняшний день сделали 95 490 человек, второй этап прошли 68 704 жителя Севастополя. Случаев осложнений в регионе не зарегистрировано.

Сделать прививку можно в специальных пунктах в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».