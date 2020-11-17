В Севастополе за сутки 54 человека заболели коронавирусом, один скончался

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В Севастополе по данным на утро 17 ноября подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы Правительства города, заболевшие – местные жители в возрасте от двух лет до 91 года. В стационары инфекционной и девятой городской больницы госпитализированы 24 пациента, остальные находятся на амбулаторном лечении. Скончалась 65-летняя женщина.

После выздоровления выписались 143 человека.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3579 человек. В настоящий момент выздоровело 2773 человека, 96 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 305 человек: 143 – в инфекционной больнице, 159 – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» – 58 человек, на амбулаторном лечении – 379 человек. Под наблюдением находится 618 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».