В Севастополе за сутки 61 человек заболел коронавирусом, двое умерли

В Севастополе по состоянию на утро 26 октября зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19. Пациенты – местные жители в возрасте от 8 до 77 лет, уточнили в пресс-службе Правительства города.Умер мужчина в возрасте 82 лет и женщина в возрасте 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Кроме того, четыре человека выписано после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2037 человек. В настоящий момент выздоровели 1289 человек, 58 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 258 человек: в инфекционной больнице 96, в девятой горбольнице 159 человек, трое — в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 57 человек, на амбулаторном лечении — 328 человек.Под наблюдением находится 392 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».