В Севастополе за сутки 71 человек заболел коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 10 ноября за сутки заболел коронавирусом 71 человек. Об этом сообщил Портал Официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

По данным пресс-службы Правительства Севастополя, 35 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от восьми до 85 лет.

Кроме того, 64 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашем городе заболело COVID-19 3190 человек, выздоровели 2068 человек, 79 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 345 человек: 175 — в инфекционной больнице, 168 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 34 человека, на амбулаторном лечении — 672 человека. Под наблюдением находится 617 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».