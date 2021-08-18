В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 230 человек

В Севастополе зафиксировано 230 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Данные на 18 августа сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли пять человек в возрасте от 64 до 83 лет. После выздоровления выписалось 154 человека.

Под наблюдением медиков сейчас – 696 человек. Они контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз не подтверждён.

Данные по общему числу заболевших COVID-19 в Севастополе за всё время пандемии сообщает Роспотребнадзор: 24 521 человек заразились новой инфекцией, выздоровели 20 718 человек, 956 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации. На сегодняшний день первый компонент прививки от COVID-19 получили 126 657 человек, второй компонент – 113 273 жителя. По данным Севздрава, осложнений после вакцинации в регионе не зарегистрировано.

Сделать прививку можно в пунктах, развернутых в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».