В Севастополе за сутки COVID-19 заразились 65 человек

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе выявлены 65 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки, передает пресс-служба правительства города.

Аксенов: в Крыму отменили спортивные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 Все новые заболевшие — это местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

Кроме того, за сутки скончалось трое пациентов с подтвержденным коронавирусом — женщины в возрасте 92 и 71 года, мужчина в возрасте 64 лет. У них течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.