В Севастополе за сутки коронавирус обнаружили у 99 граждан

На утро 21 декабря коронавирус выявили у 99 севастопольцев. Умерли 4 человека в возрасте от 65 до 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Выписались после выздоровления 156 человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, за время всей пандемии в Севастополе новой инфекцией заболели 52 106 человек, 48 504 выздоровели, 1812 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Работают кабинеты в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

По данным на утро 21 декабря первую прививку сделали 268 558 человек, вторую – 251 850 жителей. Как отмечают в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Севастополе снизилась на 27%.