В Севастополе за сутки коронавирусом ещё 208 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом ещё 208 человек. Данные на утро 7 октября сообщает пресс-служба регионального Правительства. Умерли четыре человека в возрасте от 44 до 93 лет.

Медики следят за состоянием 1054 человек, которые контактировали с заболевшими новой инфекцией, но у них самих диагноз не подтверждён.

Выписались после выздоровления 185 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили общую статистику заболеваемости за время всей пандемии: в нашем городе заболели 32 009 человек, выздоровели 28 704 человека, 1 143 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается. Первый компонент прививки сделали 142 512 человек, второй – 133 642 жителя.