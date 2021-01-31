В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, четверо умерли

В Севастополе по состоянию на утро 31 января зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19.

Как уточнити в пресс-службе Правительства города, 115 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 63 до 93 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9704. В настоящий момент выздоровели 8724, 393 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 398 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 110 человек.

Под наблюдением находится 645 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1780 человек, второй этап вакцинации прошли 692 человека, в настоящее время это учителя и медицинские работники.