В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, шестеро умерли

По состоянию на утро 24 января зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19. 95 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 61 года до 87 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9006 человек. В настоящий момент выздоровели 8152 человека, 361 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 309 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 154 человека. Под наблюдением находится 678 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 539 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.