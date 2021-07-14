В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 121 человек

В Севастополе по данным на 14 июля зафиксирован 121 новый случай коронавируса. Под наблюдением находятся люди, которые контактировали с заболевшими COVID-19, но диагноз у них не подтвержден – это 490 человек.

В пресс-службе Правительства города сообщили: за сутки умерли три человека в возрасте от 74 лет до 81 года. Выздоровели и выписались 135 человек.

Всего за время пандемии в Севастополе, по информации Роспотребнадзора, новой инфекцией заболели 18 282 человека. Выздоровели 15 932 человека, 786 умерли.

В городе продолжается прививочная кампания – на сегодняшний день 103 586 человека получили первый компонент, второй этап прошли 73 049 жителей региона.

Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».