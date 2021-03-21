В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 31 человек, один умер

По состоянию на утро 21 марта зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. 14 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 61 года.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 838 человек. В настоящий момент выздоровели 11 910 человек, 547 умерло.

Под наблюдением находится 617 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.